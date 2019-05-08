شكرا لقرائتكم خبر عن "خطة البرلمان" تلتقى "المالية" لحل أزمة موازنة التعليم وضخ 2 مليار بشكل عاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة تعقد اجتماعًا الأحد المقبل مع وزارة المالية، لحل جزء من أزمة وزارة التربية والتعليم بشأن الموازنة المالية لمشروع التعليم الجديد، موضحًا أن اللجنة تتفهم ما عانت منه الوزارة بشأن تنفيذ مشروعها.

ولفت وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن طارق شوقى وزير التربية والتعليم كان قد طرح فى اجتماع الأمس، أنه قام بتنفيذ ما جرى الاتفاق عليه دون صرف الزيادة فى الاعتمادات من وزارة المالية، وهو ما جعله يخصم 50% من اعتمادات المديريات، وأكثر من 2 مليار جنيه من مخصصات هيئة الأبنية التعليمية لتنفيذ برنامج التطوير، موضحًا أن هذا ما ستطرحه اللجنة مع الوزارة فى اجتماعها الأحد المقبل.

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وتابع "وذلك لحل أزمة هذه المديونيات ومطالبتها بضخ التدابير المالية الخاصة بهيئة الأبنية التعليمية على الأقل للتمكن من استكمال باقى خطتها، والتى تتضمن تنفيذ فصول جديدة لم تقدر على تشييدها نتيجة سحب 2 مليار".



وأوضح، أن اللجنة كانت قد أدرجت فى توصياتها العام الماضى زيادة رواتب معلمى رياض الأطفال وتم الاستجابة، إضافة إلى تخصيص المالية لقيمة 2 مليار لصرف التابلت، ولكن لم تنفذ المالية ذلك، وهو ما ستعمل اللجنة على معرفة سببه فى هذا اللقاء.

وشدد، أن اللجنة ستعمل على تنفيذ كافة مطالبات وزير التربية والتعليم بشأن مشروع التعليم الجديد حتى لا يصبح مهددًا بعدم استكماله، خاصة أنه لا يوجد خيار آخر لأهميته الكبرى.