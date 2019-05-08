شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة" تعلن عن ارتفاع صادرات مصر من البطاطس لـ539 ألف طن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، بشأن صادرات المنتجات الزراعية الخضر والفاكهة، يوضح ارتفاع صادرات مصر من البطاطس إلى 478 ألفًا و827 طنًا، عما قبله فى العام نفسه بلغ 539 ألف طن تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، منذ بدء تصدير موسم المنتجات الزراعية وحتى أمس.

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن إجمالى صادرات مصر من البطاطس منذ بدء التصدير وحتى 7 من الشهر الجارى بلغت 539 ألف طن، مؤكدًا أن جميع الصادرات الزراعية تنطبق عليها جميع الاشتراطات الحجرية، موضحًا أنه يجرى الشحن لجميع المنتجات الزراعية المصدرة دون عوائق، إلى جميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع الشحنات المصدرة من بطاطس المائدة إلى الاتحاد الإوربى وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن هناك إجراءات مشددة على جميع صادرات الخضر والفاكهة وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

فيما أكد تقرير الحجر الزراعى، أن وزارة الزراعة ممثلة فى الإدارة المركزية للحجر الزراعى، حددت اشتراطات تصدير محصول البطاطس، منذ بدء الموسم التصديرى وأولها خلوّها من الإصابة بالعفن البنى، إذ تمت زراعة البطاطس فى أراضٍ خالية من الأمراض.