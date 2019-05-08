- 1/18
- 2/18
- 3/18
- 4/18
- 5/18
- 6/18
- 7/18
- 8/18
- 9/18
- 10/18
- 11/18
- 12/18
- 13/18
- 14/18
- 15/18
- 16/18
- 17/18
- 18/18
شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: نسخر إمكانياتنا لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالمياً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مروان كأى ، مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة CNN، أن الشراكة مع وزارة السياحة ، ستمكن مصر من الوصول إلى جمهور عريض من المستهدفين حول العالم، لافتا إلى أن الشبكة تمتلك إمكانيات كبيرة يمكن أن تسخرها للترويج للسياحة المصرية.
وزيرة السياحة تصافح المشاركين بحفل توقيع الشراكة مع CNN
وأضاف المسئول بالشبكة، أن cnn لديها أيضا علاقات متعددة مع مجالس السياحة العالمية ، ومنظمة السياحة العالمية، وتلك العلاقات يمكنها أن تساعد مصر فى استعادة مكانتها السياحية حول العالم، لافتا إلى أن الشراكة مع مصر تعتمد على التخطيط للوصول إلى الأسواق المختلفة، عن طريق تنظيم برامج ترويجية مختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم خلق محتوى عن المقاصد السياحية المصرية كل على حده لتوضيح إمكانيات مصر وسنعرض التاريخ العريق لها من خلال حملة للترويج للمتحف المصرى الكبير.
رانيا المشاط وزيرة السياحة
ووقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، مساء اليوم الثلاثاء، اتفاقية شراكة جديدة مع شبكة CNN الإخبارية العالمية، وذلك فى إطار تنويع منصات الترويج وتحديث آليات التسويق لجمهورية مصر العربية.
رانيا المشاط ومسئول شبكة CNN
ويأتى تحديث آليات التسويق للسياحة المصرية ، كأحد أهم المحاور التى يعتمد عليها برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير قطاع السياحة، لتقديم صورة معاصرة وغير نمطية للمقاصد السياحية، حيث تولى الوزارة اهتماما بالتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعى، والاستعانة بالمدونين للترويج للمقاصد السياحية المصرية.
جانب من حفل توقيع اتفاقية شراكة بين السياحة وCNN
وزيرة السياحة تصافح المتواجدين بحفل شبكة CNN
وزيرة السياحة ومسئولو شبكة CNN
الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة
وزيرة السياحة مع الحضور
رانيا المشاط ومروان كأى مسؤول الشؤون التجارية للمنطقة بشبكة
حفل توقيع اتفاقية شراكة مع شبكة CNN
عمرو طلعت وزير الاتصالات
الدكتورة رانيا المشاط
رئيس بنك مصر محمد الأتربى
وزيرا السياحة والآثار ومسئولو شبكة CNN
وزيرة السياحة مع مسئول CNN
مقدمة الحفل
4
كانت هذه تفاصيل خبر CNN: نسخر إمكانياتنا لاستعادة مصر مكانتها السياحية عالمياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.