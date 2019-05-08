"تنطلق في مايو".. وزيرة السياحة تكشف تفاصيل الشراكة مع شبكة "CNN"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، إن إطلاق الشراكة مع شبكة (CNN) عبر منصاتها المتعددة؛ لتسليط الضوء على كل ما يمكن أن تقدمه مصر للعالم، ومن خلال هذه الشراكة نحن على ثقة أننا نقدم بلدنا لجمهور كبير ومتفاعل حول العالم، يبحث عن السفر إلى أماكن جديدة، ونحن نعمل على تقديم تاريخنا وحضاراتنا التي نتميز بها بأساليب وتقنيات ترويجية معاصرة وحديثة.

وأطلقت وزارة السياحة حملة سياحية دولية بالشراكة مع شبكة (سي إن إن) العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات.

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وشددت وزيرة السياحة على أن القيادة السياسية والحكومة وكافة الوزراء يقدمون كل الدعم من أجل أن تُرى مصر على الخريطة السياحية العالمية بشكل مختلف.​

وتستهدف الوزارة من إطلاق الشراكة الموسعة مع شبكة CNN العالمية تنفيذ حملة سياحية دولية تهدف إلى تقديم مصر بصورة معاصرة وأكثر حداثة من خلال مزيج مبتكر يجمع بين المنصات التليفزيونية، والوسائط الرقمية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتتضمن هذه الشراكة الجديدة بين وزارة السياحة والذراع التجاري لشبكة CNN العالمية -التي تنطلق في مايو الجاري- خلق محتوى متميز يجذب المشاهدين والمتابعين للمنصات المتعددة لشبكة CNN حول العالم إلى مصر.

ويعد الهدف الأساسي من الحملة هو الاستمرار في دفع نمو قطاع السياحة المصري وتطويره، بالإضافة إلى إبراز وتسليط الضوء على ما تتمتع به مصر من تنوع في مقاصدها السياحية الكثيرة، إلى جانب دفء وحسن ضيافة شعبها.

كما تستهدف هذه الحملة شرائح مختلفة من السائحين من الأسواق السياحية المختلفة منها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وآسيا، وأفريقيا، والشرق الأوسط، وسوف تستفيد (الحملة) من الاهتمام الكبير بين الجمهور الواسع لشبكة CNN حول العالم والمهتم بالسياحة والذي يمثل 66٪ من جمهور شبكة CNN، والذي يسافر 50٪ منهم دوليًا كل عام.