السياحة تطلق حملة ترويجية بالشراكة مع "سي إن إن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

تصوير - هاني رجب:

أطلقت وزارة السياحة حملة سياحية دولية بالشراكة مع شبكة (سي إن إن) العالمية للترويج للسياحة المصرية بشكل حديث ومعاصر من خلال مزيج مبتكر بين المنصات التليفزيونية والوسائط الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة -خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن الشراكة مع الشبكة الإعلامية العالمية- إن سيتم تقديم حملات ترويجية تخاطب الشرائح المختلفة من السائحين.

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جاء ذلك بحضور وزير الآثار الدكتور خالد العناني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات.

وأوضحت المشاط أن الوزارة تعمل بشكل دؤوب من أجل التواجد بالمحافل الدولية بشكل مختلف لإظهار الصورة الحقيقية للسياحة المصرية بشكل مختلف؛ مشيرة إلى أن أصبحت هناك وسائل حديثة في الترويج.

وشددت على أن القيادة السياسية والحكومة وكافة الوزراء يقدمون كل الدعم من أجل أن تُرى مصر على الخريطة السياحية العالمية بشكل مختلف.

وأوضحت أنه من خلال الشراكة سيتم خلق محتوى جديد ومتطور باستخدام آليات الترويج الجديدة، مشيرة إلى أن حملة الوزارة الترويجية تعمل على 3 محاور رئيسية وهي الترويج لكل منطقة على حدا مثل أسوان والأقصر وشرم الشيخ ومرسى علم، وحملة People to People، والترويج للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل 2020.