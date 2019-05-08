بالفيديو.. أول ظهور لشريف مدكور بعد إجراء العملية الجراحية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

وجه الإعلامي شريف مدكور، رسالة شكر إلى متابعيه الذين حرصوا على الدعاء له خلال الفترة الماضية، وذلك في فيديو نشره عبر صفحته على "فيسبوك" مساء اليوم الثلاثاء، من داخل مستشفى دار الشفاء بالعباسية.

ويعد هذا الظهور هو الأول لشريف مدكور، بعد ساعات من إجرائه العملية الجراحية لاستئصال ورم في القولون.

وقال مدكور: "كل سنة وأنتم طيبين ورمضان كريم.. أنا عملت العملية وكله خير.. عاوز أشكر كل الناس اللي دعولي مش عارف أقول ايه ربنا يخليكم".

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وأضاف: "الناس اللي حاولوا يتصلوا، أنا قافل الموبايل ومبدخلش فيسبوك، أنا كويس وكل سنة وأنتوا طيبين وعاوز أشكر كل اللي دعولي".

ولقى الإعلامي شريف مدكور تضامنًا واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين، بعد إعلان إصابته بالمرض.