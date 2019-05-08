إخلاء سبيل "السبكي" في واقعة اقتحام موقع "صدى البلد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد شعبان وصابر المحلاوي:

أمرت نيابة الدقي بإخلاء سبيل المنتج أحمد السبكي، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لاتهامه بالاستعانة بـ11 شخصًا واقتحام موقع "صدى البلد"، والتعدي على العاملين فيه.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل 11 متهما آخرين (بودي جارد) بكفالة مالية قدرها ألف جنيه، بحسب مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة.

فيما أمرت النيابة بإخلاء سبيل رئيس تحرير موقع صدى البلد بضمان محل إقامته.

واستمعت النيابة العامة لأقوال عدد من العاملين بالموقع، والذين أجمعوا أنهم فوجئوا باقتحام "السبكي" للمقر ومعه بودي جاردات، "11 شخصًا" وتعدوا على الصحفيين والموظفين بالموقع، وحطموا مكتب رئيس التحرير والصالة.

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وحرر عدد من الصحفيين والعاملين بموقع "صدي البلد"، محاضر ضد المنتج أحمد السبكي، واتهموه بالتعدي عليهم داخل مقر عملهم، بالاستعانة بـ11 بودي جارد.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بيانا أدان فيه الاعتداء السافر على مؤسسة إعلامية هي صدى البلد، مؤكدًا أنه يتابع الموقف ويدرس اتخاذ عدد من الإجراءات في ضوء تحقيقات النيابة العامة.

وأكد المجلس إدانته التامة لأي اعتداء على أي صحفي أو أي مؤسسة إعلامية.

وأشار إلى أن إجراءاته ستكون رادعة في هذا الشأن.