انت الان تتابع الصحفيين: الاعتداء على «صدى البلد» لن يمر بسهولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
ضياء رشوان نقيب الصحفيين
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، في بيان له، اليوم الثلاثاء، إن مجلس النقابة تابع بقلق بالغ وانزعاج شديد، منذ فجر اليوم الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع صدى البلد، وإصابة 3 زملاء صحفيين يعملون لديه، من قبل مجموعة من الأشخاص، مؤكدا تضامن المجلس الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم، في أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، مضيفا أن محامي النقابة حضر مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل عضوا مجلس النقابة مع زملاءهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي.
وأضاف رشوان، أنه تواصل مع مكتب النائب العام، لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم، مشددا على أنه سيقف مع الزملاء المعتدى عليهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية، حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم، وتوقيع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.وذكر أن
وأضاف رشوان، أنه تواصل مع مكتب النائب العام، لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم، مشددا على أنه سيقف مع الزملاء المعتدى عليهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية، حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم، وتوقيع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.
وذكر أن مجلس النقابة شدد على أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها، لافتا إلى أن المجلس سيعلن عن الإجراءات والقرارات، التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.
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