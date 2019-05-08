شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية مع البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة بـ200 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت مصر والبنك الدولى اتفاقية لدعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 200 مليون دولار، فى ختام زيارة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى إلى مصر.

ووقع كل من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومدير البنك الدولى فى مصر، مارينا ويس، وذلك فى معبد فيلة بأسوان، وشهدت الوزيرة توقيع الاتفاق التنفيذى للمشروع بين نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومارينا ويس.

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وذكرت الوزيرة أن هذه الاتفاقية ستركز على زيادة حجم الائتمان المتاح للشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز إمكانية حصولها على الائتمان، حيث يهدف مشروع «تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل» إلى إزالة أى عقبات تواجه الشباب والنساء عند بدء النشاط التجارى، كما سيمول المشروع فرص التدريب للشركات الجديدة عبر دورة حياة المشروع لبناء المهارات والقدرات اللازمة، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة رأس المال التأسيسى ورأس المال فى المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التى تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التى تنطوى على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل، وسيستثمر المشروع 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال المخاطر التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار، وذلك بغرض بناء المراحل الأولى لنظام الاستثمار بمصر، وسيتم توجيه دعوة لتقديم مقترحات، مع تشجيع المؤسسات العالمية على التقديم، وستُوزع الأموال من خلال عملية اختيار تتسم بالشفافية والتنافسية، والهدف من ذلك هو الاستفادة من القدرات التقنية والمعرفة الفنية للقطاع الخاص فى استثمار هذه الأموال.

وأوضحت نيفين جامع أن الاتفاق سيعتمد على نجاح المشروع القائم «تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالى» والذى يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل ويعزز إيجاد فرص عمل فى القطاع الخاص فى جميع أنحاء البلاد، وحتى الآن، خلق هذا المشروع حوالى 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها حوالى 70 ألف امرأة و56 ألف شاب، مشيرة إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية سيصل حجم التعاون بين البنك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مليار دولار.

وقالت مارينا ويس: «أظهرت مصر التزامًا قويًا بإصلاح اقتصادها، وبينما بدأت الإصلاحات تؤتى ثمارها، وتمكين القطاع الخاص من خلق فرص عمل هو جزء لا يتجزأ من تحقيق نمو مستدام وشامل ونحن فخورون بأننا ندعم رواد الأعمال فى كل أنحاء مصر، خاصة النساء والشباب الذين يظلون إمكانات مصر القيمة لكنها الأقل استغلالا».