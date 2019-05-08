شكرا لقرائتكم خبر عن المفوض الأوروبى للتعاون الدولي: السيسي يقود مصر للقيام بدور محوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، نيفين مميكا، مفوض الاتحاد الأوروبى للتعاون الدولى والتنمية، وذلك بمقر الوزارة بحضور السفير رضا بيبرس، مستشار الوزيرة لشؤون التعاون الدولى والمشرف على القطاع الأوروبى بالوزارة.

وأكد المفوض الاوروبى أن مصر تعد دولة مهمة للغاية بالنسبة للاتحاد الاوروبى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، لذلك يحرص الاتحاد الأوروبى على المساهمة بفاعلية فى جهود تحقيق التنمية فى مصر، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يقود مصر للقيام بدور محورى فى المنطقة فهى تعد دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بها. وأشاد بالخطوات التى اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية فى إجراء إصلاحات اقتصادية قوية، ساهمت فى تحسين مناخ الاستثمار، معربا عن تطلع الاتحاد الأوروبى إلى تكثيف التعاون مع مصر خلال رئاستها الاتحاد الإفريقى العام الجارى. وبحث الجانبان زيادة التعاون التنموى خلال المرحلة المقبلة، فى إطار برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبى لمصر حتى 2020، والذى يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة فى مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحى، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك فى ضوء عملية التنمية الشاملة التى تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.

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وتطرق الاجتماع إلى التعاون الثلاثى بين مصر والاتحاد الأووربى وإفريقيا، فى إطار رئاسة الرئيس السيسى للاتحاد الإفريقى هذا العام، سعيا لتدعيم مجالات التعاون الاقتصادى والتنموى على مستوى القارة، لا سيما من خلال دعم مبادرات التكامل الإقليمى بين الدول الإفريقية فى مجالات تحقيق التنمية، ودراسة مجموعة جديدة من المشروعات التنموية، وتمويلها وتنفيذها بالشراكة مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية.

وأشارت وزيرة الاستثمار إلى أن مصر تتفاوض مع المؤسسات الدولية لدعم تنفيذ مشروعات البنية الأساسية فى القارة، وتشجع القطاع الخاص على المشاركة فيها، إضافة إلى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والنقل والطاقة المتجددة.

وأشادت الوزيرة بدور الاتحاد الأوروبى فى دعم عدد من المشروعات التنموية فى مصر، حيث يتجاوز حجم المنح أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، كما يرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

ولفتت إلى أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى واستثمارى أساسى وفعال مع مصر، داعية الاتحاد الأوروبى إلى ضخ المزيد من الاستثمارات فى مصر فى ظل الإصلاحات التشريعية الأخيرة.