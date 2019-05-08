شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث مع وفد «بومبارد»يه العالمية التعاون في مجال صيانة وإصلاح جرارات السكك الحديدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير وفد شركة بومبارديه العالمية لبحث التعاون في صيانة واصلاح جرارات السكك الحديدية وذلك بحضور رئيس هيئة السكك الحديدية وقيادات وزارة النقل.

في بداية الاجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير على أن الوزارة تسيير في عدة اتجاهات فيما يخص تدعيم قوة الجر، ويتمثل ذلك في التعاقد على شراء 250 جرارا جديدا وصيانة الجرارات العاملة على الخطوط المختلفة وإعادة تأهيل الجرارات المتوقفة منذ عدة سنوات. مع تطوير الورش الحالية وبناء ورش جديدة لزيادة عددها وزيادة إنتاجيتها بالإضافة إلى توفير قطع الغيار الأصلية للمعدات من الشركات الأجنبية المصنعة للجرارات العاملة بهيئة السكك الحديدية لعمل عمرات الجرارات بورش السكة الحديد تحت إشراف هذه الشركات لنقل الخبرات للعمالة بالورش ولتقليل المدة الزمنية العمرات وتقليل التكلفة وتوفير العملة الصعبة.

ثم تباحث الطرفان حول التعاون في صيانة عدد من جرارات الاسطول الحالي للسكك الحديدية مثل جرارات الهنشل (220 جرار ) وجرارات ادترانس(62 جرار) خاصة مع استحواذ بومبارديه على أسهم الشركات المصنعة لهذين النوعين من الجرارات، ووجه الوزير بعقد اجتماع غدا الاربعاء بين هيئة السكك الحديدية وشركة بومبارديه لدراسة وتقييم الحالة الفنية للجرارات لوضع خطة زمنية محددة تتضمن كافة الامور الفنية الخاصة بعمليات الإصلاح وتوريد قطع الغيار الخاصة بها وكذلك سرعة استكمال عدد من العقود التي أبرمت سابقا بين الجانبين والخاصة بتوريد قطع الغيار الخاصة بالجرارات.