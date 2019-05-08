شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء سبيل السبكي بكفالة مالية في واقعة الاعتداء على صحفيي «صدى البلد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قررت نيابة الدقي، مساء الأربعاء، إخلاء سبيل المنتج السينمائي أحمد السبكي، وأحد أعوانه بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في اتهامه وآخرين بالهجوم على مقر موقع «صدى البلد» الإخباري بمنطقة المهندسين، والتعدي على صحفييه. وطلبت النيابة استكمال التحريات في الواقعة وتحريز كاميرات المراقبة بالموقع وضمها إلى التحقيقات. الاعتداء على مقر بوابة صدى البلد الإخبارية الاعتداء على مقر بوابة صدى البلد الإخبارية

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