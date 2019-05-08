شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 8/5/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأربعاء ، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة من جنوب سيناء وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والغردقة وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك. كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فيكون معتدل مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون مضطرب مع ارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: يطرأ انخفاض آخر قليل على درجات الحرارة ، لتصبح أقل من المعدلات العامة بحدود 6-8 درجات مئوية، ويسود طقس مائل للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، في حين يكون ربيعياً لطيفاً في باقي المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السُرعة مع هبات نشطة أحياناً فوق الجبال.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً في عموم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ إنخفاض آخر على درجات الحرارة ويسود جو ربيعي بشكل كبير مع جو بارد في ساعات الصباح ومائل للدفئ قي ساعات النهار وبارد في ساعات المساء والليل، وتغطي السماء كميات كبيرة من السحب على إرتفاعات مختلفة، و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.