شكرا لقرائتكم خبر عن طرق تجنب الخلافات فى رمضان.. مختص: الإهمال فى النظافة يؤدى إلى كثرة الخلافات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دور النظافة الشخصية والاهتمام بالشكل مهمة فى الحفاظ على سلامة العلاقات الاجتماعية، فالإنسان يتأثر نفسيا من الروائح الكريهة والمكوث فى مكان غير منظم والعيش مع أشخاص مهملين مع مرور الوقت؛ ومن الممكن أن يصاب بالاكتئاب، فما بالك بالزوج أو الزوجة إذا كان يعيش مع شخص يمتلك كل تلك الصفات .

عليكم بالنظافة وعدم الخجل بطلب ذلك من الشريك

"تزوجته ولكنه أهمل فى نفسه بعد الزواج فأصبح لا يهتم بشكله العام ونظافته الشخصية فى المنزل وأمام أهلى وعندما أحدثه يتحجج بأنه لا يملك وقت بسبب عملة بالرغم أنه يجلس أمام مواقع التواصل الاجتماعى بالأربع ساعات يوميا" بهذه الكلمات بدأت "نهال.خ" كلامها فى دعوى الخلع التى إقامتها ضد زوجها "قدري .م" أمام محكمة الأسرة بالسيدة زينب، وطالبت خلالها بالخلع بسبب عدم تقبلها له بعد التغير الشديد الذى طرأ بشكله.

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وقال دكتور خليل سعيد، الاختصاصى النفسى، إن إهمال النظافة والزينة من قبل الزوجة، والخجل فى إشباع المتطلبات الحميمة لكل منهما يؤدى إلى عدم الرضا فى العلاقة الزوجية وبالتالى تكثر الخلافات بينهما.

