شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تأييد أحكام الإعدام والمؤبد بـ"أجناد مصر".. تعرف على أهم محطات القضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدلت محكمة النقض الستار على القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم أجناد مصر" الإرهابى، حيث أيدت أحكام محكمة الجنايات بإعدام 13 متهمًا والسجن المؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.

ووجهت النيابة للمتهمين، أنهم فى 2013، أنشأوا جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وتأسيس جماعة أجناد مصر التى تدعو إلى تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.

ويرصد ”الخليج 365” أهم التواريخ التى تمثل المحطات الرئيسية فى هذه القضية:

27 يوليو 2014.. قررت نيابة أمن الدولة إحالة 20 متهما للمحاكمة فى القضية التى تحمل رقم 11877 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.

5 يوليو 2015.. تم إحالة 22 متهما آخرين للمحاكمة بذات القضية.

1 مارس 2017.. تم إحالة متهمين اثنين بذات القضية، وبذلك وصل عدد المتهمين لـ44 متهمًا.

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9 مارس 2015.. أولى جلسات نظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 14 إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى.

استغرقت جلسات القضية أكثر من 83 جلسة على مدار 3 سنوات وشهرين، استمعت خلالها المحكمة إلى 126 شاهد إثبات، ومرافعة النيابة ودفاع المتهمين.

7 يونيو 2017.. حددت محكمة جنايات الجيزة جلسة 8 أكتوبر 2017، للنطق بالحكم فى القضية.

8 أكتوبر 2017.. قررت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة إحالة 13 متهما إلى مفتى الجمهورية لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامهم شنقا، وحددت المحكمة جلسة 7 ديسمبر للنطق بالحكم على باقى المتهمين.

7 ديسمبر 2017.. قضت المحكمة بإعدام 13 متهما وعاقبت 17 آخرين بالسجن المؤبد، والسجن 15 عاما لمتهمين اثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 متهمين، والبراءة لـ5 آخرين.

15 يناير 2019.. أوصت نيابة النقض فى رأيها الاستشارى بنقض الحكم وإعادة نظر الموضوع.

16 أبريل 2019..حجزت محكمة النقض، طعون المتهمين فى القضية لجلسة 7 مايو للحكم.

7 مايو 2019.. أيدت محكمة النقض الأحكام ضد المتهمين.