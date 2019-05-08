شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات.. التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لمستحقى "تكافل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. وزارة الصحة: وزيرة الصحة تطلب 33 مليار جنيه زيادة بالموازنة لتطبيق التأمين الصحى الشامل "الصحة": عينات تحليل المخدرات أثبتت تعاطى بعض السيدات الترامادول والحشيش.. أمانة الصحة النفسية: الجفاف يمنع فرق وزارة الصحة من اصطياد المدمنين بالوزارات خلال ساعات الصوم وخطة لفحص الموظفين بعد الإفطار وزارة التموين: "التموين" تطلق القافلة الـ97 إلى شمال سيناء لتوفير السلع الغذائية التموين تطرح مناقصة جديدة لاستيراد الأرز الأبيض وزارة التربية والتعليم: طارق شوقى: قضيت وقتا مثمرا بالبرلمان وهالنى ما نشر وكأننا كنا بساحة قتال طارق شوقى يوضح حقيقة 11 شائعة.. ويؤكد: الوزارة لن تغلق أبوابها كما يشاع وزارة التضامن: التضامن: 4 ملايين جنيه مساعدات مالية إضافية لمستحقى "تكافل" والأولى بالرعاية Advertisements وزارة الزراعة: "الزراعة" تعلن حصاد 790 ألف فدان قمح.. وجار الدراس والتوريد لـ"التموين" وزيرا الصحة والزراعة يبحثان مشكلة انتشار الكلاب الضالة ومكافحة القوارض والبراغيث وزارة التعليم العالى: وزير التعليم العالى يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.. صور جامعة القاهرة: إتاحة الاشتراك بالمكتبة المركزية لقضاة محكمة النقض وزارة الإسكان: وزير الإسكان يقرر منع انتظار السيارات فى الشوارع بالمدن الجديدة وزارة النقل: السكة الحديد: 4 % رسوم إدارية تضاف لقيمة التذكرة خلال حجزها عبر الموبايل

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