الصحة النفسية: لدينا أجهزة حديثة تستطيع كشف تزوير عينات تحليل المخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن الأمانة بها أجهزة تستطيع كشف تزوير العينات التى تسحبها من الموظفين للكشف عن تعاطيهم للمخدرات.
وقالت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إنه تم رصد جميع الحيل والطرق التى يمكن أن يتلاعب بها الموظفون لتضليل الفريق الطبى الذى يتولى مهام الكشف عن تعاطى المخدرات، مؤكدة أن من يثبت تلاعبه يعامل معاملة من ثبت تعاطيه للمخدرات .
وأضافت الدكتورة ريم الساعى مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة، أن هناك فرقًا مدربة على أعلى مستوى لمتابعة عمليات الفحص الخاصة بالموظفين.
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