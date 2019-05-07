شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 55 سيارة مخالفة خلال حملات لجهاز السرفيس الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة، عدة حملات على مواقف النقل الجماعى بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، أسفرت عن ضبط 55 سيارة ميكروباص مخالفة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. Advertisements وقال محمود حسين ، رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،بشن حملات مفاجئة على سيارات السرفيس والنقل الجماعى للتأكد من التزامها بالتعريفات المقررة وعدم استغلال المواطنين بزيادة التعريفة أو تقطيع المسافة بالإضافة إلى التأكد من تراخيص وخطوط السير لسيارات السرفيس.

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