شكرا لقرائتكم خبر عن الحلقة الثانية.. الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نتناول على مدار شهر رمضان المبارك حلقات بعنوان "الذين يشبهون النبى صلى الله عليه وسلم"،وهو مؤلف للدكتور ناصر بن مسفر الزهرانى ، المشرف على مشروع السلام عليك أيها النبى، وسنتناول الذين يشبهون النبى فى خلقته وخلقه وجسده ، مدعومة من السيرة النبوية الشريفة.
الذين يشبهون النبي فى خلقته الشريفة
الحسين بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهما
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: أتي عبيد الله بن زياد برأس الحسين رضى الله عنه، فجعل في طست، فجعل ينكت، وقال في حسنه شيئا، فقال أنس: كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان مخضوبا بالوسمة. [البخاري: 3748]. الوسمة: نبت يميل إلى السواد يصبغ به
وعن علي بن أبي طالب رضى الله عنه قال: الحسين أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان أسفل من ذلك. [الترمذي: 3779
وفي رواية: من سره أن ينظر إلى أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين عنقه إلى كعبه خلقا ولونا فلينظر إلى الحسين بن علي. [الطبراني 3/(2768
جعفر بن أبي طالب رضى الله عنه
فقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. [البخاري: 2699، وأصله متفق عليه
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما
قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخيه محمد رضى الله عنهما: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي [أحمد: 1750، وأصله في السنن
عون بن جعفر بن أبي طالب رضى الله عنهما
عن الحسن بن سعد رحمه الله-مولى الحسن بن علي رضى الله عنهما-، عن عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما عون فيشبه خلقي وخلقي.
وعن الحسن بن سعد رحمه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعون: أما عون، فأشبه خلقي وخلقي.
وقال ابن حجر رحمه: إن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال لعون: أشبهت خلقي وخلقي ولما أورده ابن الأثير في ترجمته قال: هذا إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبيه جعفر، فأومأ إلى أنه وهم، وليس كما ظن،.
مصعب بن عمير رضى الله عنه
كان مصعب ، يشبه النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال ابن شهاب الزهري رحمه الله وغيره: ... وقاتل مصعب بن عمير ، دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه لواؤه حتى قتل، وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثي، وهو يظن أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى قريش فقال: قتلت محمدا. [تفسير الطبري: 6/153
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