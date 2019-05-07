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إصابة اثنين فى إطلاق نار فى مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد شرطة مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية إن من المعتقد بأن شخصين أصيبا بجراح في إطلاق نار اليوم الثلاثاء في مدرسة بمنطقة دنفر.

 

وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر إن إطلاق النار وقع في مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في حي هايلاندز على بعد 40 كيلومترا جنوبي دنفر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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