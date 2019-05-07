شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة اثنين فى إطلاق نار فى مدرسة بولاية كولورادو الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قائد شرطة مقاطعة دوجلاس بولاية كولورادو الأمريكية إن من المعتقد بأن شخصين أصيبا بجراح في إطلاق نار اليوم الثلاثاء في مدرسة بمنطقة دنفر.
وقال مكتب قائد الشرطة على تويتر إن إطلاق النار وقع في مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في حي هايلاندز على بعد 40 كيلومترا جنوبي دنفر.
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