شاهد.."مباشر قطر" تكشف انتهاكات النظام القطرى فى حق شعبه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قناة "مباشر قطر"، عن تلقى النظام القطرى صفعة جديدة خاصة بعدما استخدم أبواقه الإعلامية خاصة قناة الجزيرة لإهدار حقوق شعبه، التى فضحتها قبيلة الغفران .
وتابع تقرير قناة المعارضة القطرية، :"جابر الكحلة المري المعارض القطري، قال إن النظام القطري لا يهمه إلا الإعلام الغربي، والمنظمات الحقوقية الغربية". مشيرا إلى أن تنظيم الحمدين يسعى بكل الطرق إلى تحسين صورته حقوقيا أمام الرأي العام الغربي؛ من أجل مواصلة انتهاكاته بحق شعبه.
وأكد تقرير "مباشر قطر"، أن "المري" أوضح أن أبناء الغفران ،نظموا وقفة احتجاجية، في مارس الماضي أمام مؤتمر جنيف خلال دورته الـ40، لفضح انتهاك النظام الحاكم لحقوق الإنسان، وحملوا لافتات للمطالبة بحقوقهم.
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