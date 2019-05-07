شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على محور عدلى منصور الجديد بمحافظة بنى سويف × 10 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ”الخليج 365” يرصد 10 معلومات عن محور عدلى منصور، عقب إعلان المحافظ المستشار هانى عبدالجابر الانتهاء من أعمال التنفيذ بنسبة 100%، وافتتاحه قريبا. 1. محور عدلى منصور هو أكبر كوبرى يربط الطريق الصحراوى الغربى بالطريق الصحراوى الشرقى بطريق الزعفرانة رأس غرب 2. تم الانتهاء من أعمال التنفيذ بنسبة 100% خلال 18 شهراً عقب تقليص الفترة المقررة سابقا بـ 36 شهراً 3. المحور تكلف مليار و105 ألف جنيه وتشرف على تنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالإضافة إلى ثلاث شركات مصرية 4. المحور يضم ثلاث قطاعات أحدهما فى الضفة الغربية والآخر فى الضفة الشرقية والوسطى على مجرى نهر النيل Advertisements 5 يبلغ طول المحور 5 كيلو متر بالإضافة إلى 2 كيلو متر (مطالع ومنازل) 6. يضم المحور 3 كبارى يصل طولها إلى 1 كيلو و400 مترا، منها 680 متر على النيل ، 450 متر على السكة الحديد والإبراهيمية والطريق الزراعى، و450 متر على طريق ديمو الفيوم. 7.القطاع الشرقى من المحور بطول 1.222كم، وصلت نسبة التنفيذ 100 % 8. القطاع الأوسط بطول 1.243كم، وصلت نسبة التنفيذ 100 % 9. القطاع الغربى والبالغ طوله 3 كيلو و659 متراً، وصلت نسبة التنفيذ 100 % 10. شهدت فكرة إنشاء محور المستشار عدلى منصور البداية فى عهد المستشار مجدى البتيتى المحافظ السابق لبنى سويف وبالتحديد فى 31 ديسمبر 2013 حيث تم وضع حجر أساس المشروع فى حضور وزراء التنمية المحلية والإسكان والتخطيط والأوقاف ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى ذلك الوقت، وفى عهد المحافظ السابق المهندس شريف حبيب تم إعداد أول دراسة لأهمية انشاء محور تنموى يضم كبارى وطرق، ثم تلتها دراسة جدوى المشروع، ثم تحديد مسار المحور وتصميمه .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على محور عدلى منصور الجديد بمحافظة بنى سويف × 10 معلومات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.