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سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالاسكندرية بدون إصابات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  تلقى حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة المولوى ، دائرة قسم اللبان، بدون حدوث أى إصابات ، وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وغلق الطريق حرصًا على سلامة المارة والسيارات.

وكلفت المهندسة سحر شعبان ، رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية،  فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار المكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وإستدعاء مقاول الهدم والإزالة ، وأسفرت المعاينة عن سقوط أجزاء من بلكونة الطابق الأول، وتم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.

 

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