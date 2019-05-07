شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالاسكندرية بدون إصابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى حى الجمرك بمحافظة الإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بحارة المولوى ، دائرة قسم اللبان، بدون حدوث أى إصابات ، وتم إتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة وغلق الطريق حرصًا على سلامة المارة والسيارات.

وكلفت المهندسة سحر شعبان ، رئيس حي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، فريق متخصص من الإدارة الهندسية لمعاينة الحالة الإنشائية للعقار المكون من دور أرضي وثلاثة طوابق، وإستدعاء مقاول الهدم والإزالة ، وأسفرت المعاينة عن سقوط أجزاء من بلكونة الطابق الأول، وتم إزالة الأجزاء الخطرة من العقار.