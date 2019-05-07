شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يضبط 5005 مخالفة متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات . و أسفرت الجهود خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط 5005 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1560 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، كما ضبط 42 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.‎ Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المرور يضبط 5005 مخالفة متنوعة على الطرق السريعة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.