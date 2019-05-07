"الآثار": فتح المتاحف للمصريين والأجانب مجانًا.. 18 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

قرر الدكتور خالد العناني وزير الآثار، فتح جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزائرين من المصريين والعرب والأجانب المقيمين في مصر بالمجان، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المتاحف العالمي، الذي يوافق 18 مايو من كل عام.

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف منذ سنة 1977 باعتبار أن هذه المؤسسات الثقافية الحضارية تقوم بدور مهم في التعريف بمختلف الثقافات والحضارات، وتشكل إحدى الركائز الأساسية للحفاظ على التراث والذاكرة الجماعية، فالمتاحف كانت وما تزال مرآة الماضي وامتدادا لإبداعات الشعوب وشاهدة على حضارات وأمم تعاقبت، وهي أيضا المكان الذي تبدأ فيه رحلة التعرف على ما خلفته قرائح الأجيال السابقة من علم وفكر وفن ونمط عيش.

ويهدف الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف إلى تعزيز العلاقة بين المتحف والمجتمع باعتبار أن المتحف في العلم الحديث لم يعد - فقط - مجرد بيت لحفظ الكنوز التاريخية والتراثية والثقافية بل أصبح مركزا علميا مهما؛ يسهم في نشر المعرفة والعلوم والتعريف بالتراث الإنساني في جميع المجالات، وتكمن أهمية المتحف في التعريف بثقافات الأمم والشعوب، وذلك من خلال عرض المقتنيات المتحفية، التي تسهم في تثقيف أعداد كبيرة من الزوار.