وزير الطيران المدني: بدء التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن القطاع استطاع أن يخطو خطوات ثابتة نحو تنفيذ خطط التحديث والتطوير التي انتهجها، والتي تقوم بها الهيئات والشركات التابعة له، والتي وضعتها على قمة أولوياتها لتقديم أفضل الخدمات للركاب داخل المطارات.

وأضاف وزير الطيران المدني في رسالة للعاملين أن خطوات النجاح بدأت توتي ثمارها، مما أدى إلى تحقيق خطوات إيجابية، لافتًا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران بدأت في تسلم صفقة الطائرات الجديدة من طراز البوينج " B787-9 " المعروفة باسم الديمرلاينزر، وذلك في إطار خطوات تطوير أسطول الشركة، بجانب توسيع شبكة الخطوط والنقاط التي تصل إليها الشركة لكسب ركاب جدد.

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وأشار وزير الطيران الي أن الوزارة بصدد بدء التشغيل التجريبى لمبني الركاب الجديد رقم 2 بمطار الغردقة، والتشغيل التجريبي لمطار العاصمة الإدارية الجديدة والانتهاء من أول مبني صديق للبيئة بمطار برج العرب، مشيرًا إلى أنه يتم تزويده بالأنظمة الفنية والتكنولوجية، والتي ستكون من أحدث التنقيبات في مجال المطارات على مستوي العالم، فضلا عن أعمال التطوير التي شهدها مطار القاهرة الدولي من تحديث الأجهزة والمعدات بمختلف المجالات، وتطوير ورفع كفاءة الممر الرئيسى وتركيب المساعدات الضوئية الحديثة له.

وأوضح المصري أنه تم الانتهاء من تنفيذ عددًا من إنشاءات البنية التحتية بمطارات:أسوان، أبو سمبل، أسيوط، وسوهاج، ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أنه سيتم البدء في تفعيل المنظومة الطبية قريبًا.

ولفت وزير الطيران إلى أنه تم تكليف الشركة القابضة المالية لدراسة مشروع يمنح معاش تكميلي لكافة العاملين بديوان عام الوزارة وهيئاتها والشركات التابعة لها.​