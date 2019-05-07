جهود إدارات الأمن الاقتصادي السبع في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات خلال 24 ساعة عن ضبط 15 قضية (سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل) و1298 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية و913 قضية تموينية متنوعة مقابل 10 آلاف و799 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تمكنت من ضبط 282 قضية متنوعة، و104 قضايا فب مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب " مقابل 5 قضايا أموال العامة و8 قضايا حصيلة نشاط مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.