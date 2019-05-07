شرطة النقل والمواصلات تحصل 37 ألف غرامة فورية خلال أبريل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية وبداخل القطارات.

أسفرت الحملة خلال شهر أبريل الماضي عن ضبط 14 تشكيلا عصابيا ضموا 35 متهما، ارتكبوا 14 واقعة سرقة متنوعة، وضبط 71 قضية (سرقات عامة، سرقات مهمات مصلحية، سرقات بالإكراه، نشل).

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وضبط 5 قضايا أسلحة نارية وذخيرة، و64 قضية أموال عامة متنوعة و150 قضية مخدرات و65 قضية سلاح أبيض وتنفيذ 8753 حكما قضائيا متنوعا وضبط 304 قضايا في مجال قضايا الاتصالات والبريد وضبط 20 قضية مزاولة مهنة بدون ترخيص.

شملت الجهود أيضا ضبط 12 قضية في مجال الأحكام والقوانين المنظمة للسفر بقطارات السكة الحديد ومترو الأنفاق و71 قضية أحداث وتسول وتحصيل غرامة فورية في 37 ألفا و350 مخالفة (تدخين –نظافة- راكب بدون تذكرة) وضبط 4629 مخالفة عبور السكة الحديد من مكان غير مخصص للمشاه والتحفظ على 2599 بائعا بدون ترخيص.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.