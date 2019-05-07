الأمن العام يضبط 213 قطعة سلاح و279 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 213 قطعة سلاح ناري، و279 قضية مخدرات، و55 متهمًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و31 مُتهمًا لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، وضبط 276 دراجة نارية مخالفة.

كما ضبطت القوات 28896 مخالفة مرورية، و1303 مخالفة مرافق، و37 قضية مصنفات، وتنفيذ 73653حكم قضائي متنوع.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

ويشارك في الحملات كامل الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالاشتراك مع قطاعي الأمن العام والأمن المركزي.