أخبار مصر | 18 مايو.. فتح جميع المتاحف الأثرية للزيارة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 مايو.. فتح جميع المتاحف الأثرية للزيارة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تستقبل جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى جمهورية مصر العربية، زوارها من المصريين والعرب والأجانب المقيمين فى مصر بالمجان.
يأتي ذلك فى إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالمي، والذي يوافق يوم 18 مايو الحالى من كل عام.
كما ينظم متحف الفن الإسلامي بباب الخلق في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم السبت ١١ مايو ٢٠١٩، احتفالية خاصة لإعلان نتيجة مسابقة "عيون الكاميرا"، يعقبه افتتاح معرض للوحات الفوتوغرافيه للفنانين المشاركين في المسابقة، وذلك بالتعاون مع نادي التذوق البصري فرع ثقافة بورسعيد.