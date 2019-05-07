أخبار مصر | 18 مايو.. فتح جميع المتاحف الأثرية للزيارة مجانا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 مايو.. فتح جميع المتاحف الأثرية للزيارة مجانا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستقبل جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى جمهورية مصر العربية، زوارها من المصريين والعرب والأجانب المقيمين فى مصر بالمجان.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالمي، والذي يوافق يوم 18 مايو الحالى من كل عام.