أخبار مصر | للمرة الثالثة على التوالي.. "ستار" يحتفظ بلقب أفضل تحالف لشركات الطيران في العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر للمرة الثالثة على التوالي.. "ستار" يحتفظ بلقب أفضل تحالف لشركات الطيران في العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تحالف ستار العالمى، والتى تعد مصر للطيران أحد أعضائه، عن فوزه بلقب أفضل تحالف طيران على مستوى العالم. جاء ذلك خلال حفل جوائز Air Transport Awards 2019. وقد جاء اختيار تحالف ستار ليحصل على هذا اللقب لاسهامته المتميزة والإستثنائية في صناعة النقل الجوي.

تسلم الجائزة جيفرى جو، الرئيس التنفيذى لتحالف ستار خلال الحفل الذي ينظمه موقعAir Transports News، الذى أقيم مؤخراً بمدينة إكالي اليونانية، وذلك بالتعاون مع العديد المنظمات والهيئات المعنية بصناعة النقل الجوي على مستوى العالم، كمنظمات الـ IATA و HERMES و الإيكاو ICAO والاتحاد العربي للنقل الجوي(AACO) والإتحاد الإفريقي للنقل الجوي (AFRAA)، والمجلس الدولي للمطارات (ACI).

وتعليقاً على حصوله على هذا اللقب، قال جيفرى جو، الرئيس التنفيذى للتحالف ستار العالمي: "اختيار التحالف للفوز بهذه الجائزة للمرة الثالثة على التوالي هو دليل على أننا مستمرون في تقديم أفضل تجربة سفر لعملائنا. ومن هذا المنطلق أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير لمسافرينا الكرام الذى منحونا أصواتهم وثقتهم المطلقة، كما أتوجه بالشكر أيضاً لأكثر من 447,000 من العاملين في أسرة تحالف ستار الذين أظهروا التزاماً كبيراً وحرصاً بالغاً على تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء والتي كانت سبباً في حصولنا على هذه الجائزة."

يذكر أنه تم توزيع أولى جوائز Air Transport Awards عام 2012، واستمرت هذه الجوائز تمنح لأفضل الشركات والمنظمات والشخصيات الأكثر اسهامًا وتأثيراً في صناعة النقل الجوي على مستوى العالم، حيث يأتي اختيار الفائزين بناءً على تحقيق معياريين هامين؛ هما التميز والابتكار في تقديم الخدمات والأنشطة المختلفة التي تقوم عليها صناعة النقل الجوي.