مصر | "تهشيم المكاتب" و"الاعتداء على الصحفيين".. النيابة تستمع لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهشيم المكاتب" و"الاعتداء على الصحفيين".. النيابة تستمع لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

باشرت نيابة الدقي بشمال الجيزة، التحقيقات، التحقيقات في واقعة اقتحام موقع صدى البلد أمس والاعتداء على الصحفيين والعاملين بالموقع.

واستمعت النيابة العامة، لأقوال أحمد صبري رئيس التحرير، للوقوف على تفاصيل الاعتداء، كما تسلمت النيابة تقريرا طبيا يصف إصابات صحفيين صدى البلد في الواقعة.

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بموقع صدى البلد للكشف عن تفاصيل الاعتداء، والوقوف على ملابسات الحادث.

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