مصر | "تهشيم المكاتب" و"الاعتداء على الصحفيين".. النيابة تستمع لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تهشيم المكاتب" و"الاعتداء على الصحفيين".. النيابة تستمع لأقوال رئيس تحرير موقع صدى البلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
واستمعت النيابة العامة، لأقوال أحمد صبري رئيس التحرير، للوقوف على تفاصيل الاعتداء، كما تسلمت النيابة تقريرا طبيا يصف إصابات صحفيين صدى البلد في الواقعة.
وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بموقع صدى البلد للكشف عن تفاصيل الاعتداء، والوقوف على ملابسات الحادث.
وهدد السبكي، الصحفيين والعاملين بالموقع واعتدى عليهم وأتلف ممتلكات الموقع وعدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر.
وبدأت نيابة الدقي تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام أحمد السبكي المنتج السينمائي و11 بودي جارد لـ موقع صدي البلد والتعدي على الصحفيين والضرب وتهشيم مكاتب الموقع واحتجاز رئيس التحرير أحمد صبري رئيس التحرير والزملاء بالموقع بينهم إسلام مقلد وأحمد سالم وأتلفوا محتوياته.
وأشارت التحقيقات والتحريات الأولية، إلى أن السبكي اقتحم مقر الموقع بشارع عبد المنعم رياض بالبطل أحمد عبد العزيز وبرفقته 11 بودي جارد وقاموا بتحطيم مكتب أحمد صبري رئيس التحرير ما أسفر عن تلفيات كبرى في الموقع، كما تعدى السبكي ومعاونيه على إسلام مقلد المحرر بقسم الحوادث وأحمد سالم رئيس قسم أصل الحكاية ما أدى لإصابتهما بعدة إصابات مختلفة.