مصر | شاب يعود من الموت بعد ثلاثة أشهر بالقاهرة

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أستيقظ أهالى حلوان صباح اليوم على مفاجئه، عندما أثبت شاب بدائرة حلوان أنه على قيد الحياة، بعد أن استلمت أسرته جثة من مشرحة زينهم

وتعود الواقعة عندما تلقي مأمور قسم شرطة دار السلام، بلاغآ من المدعو "رمضان علاء الدين"، 30 سنة، ومقيم بمنطقة عرب غنيم حلوان، مفاده، اثبات انه علي قيد الحياة، بعد فترة تغيب لمدة 3 أشهر، وقامت أسرته باستلام جثة من مشرحة زينهم، بها موصفات تشبهه، وقاموا بدفنها واستخراج شهادة وفاة له، عن طريق الخطأ، وانه ترك المنزل بسبب خلافات مع اقارب زوجته منذ تلك الفترة، ولم يتواصل مع أحد من لأهله ليخبرهم بذلك.

البداية، عندما تغيب شخص يدعي رمضان علاء الدين، يقيم بمدينة حلوان، وأثناء رحلة بحث شقيقه الأكبر عنه، ورد له اتصال هاتفي من قسم شرطة دار السلام، للحضور، بعد عثور قوات القسم، علي جثة طافية بكورنيش النيل تحمل نفس مواصفات شقيقه، وذهب وتعرف علي الجثة واستلمها ودفنها، ليحدث عقب ذلك، ما لم يكن في الحسبان، حيث فوجئ بشقيقه المتوفي، يطرق الباب عليه في اليوم الثالث من إقامته العزاء، وتبين انه لم يمت وما زال علي قيد الحياة.