شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 11 طن أغذية في حملة تفتيشية على مصنع مخللات بالشرقية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية بالتنسيق مع مفتشي الأغذية بالإدارة الصحية بالقنايات حملة تفتيشية مكبرة برئاسة الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الوزارة، وذلك في إطار حرص المديرية لضمان وصول غذاء أمن حفاظاً على صحة المواطنين.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط أكثر من 11 طن أغذية لتغيرها في خواصها الطبيعية، عبارة عن 100 برميل مخللات بمصنع مخللات بقرية النخاس سعة البرميل 100 كيلو جرم، و22 شيكارة ملح سعة الشيكارة 50 كيلوجراما، كما تم إعدام 50 كيلوجراما هريسة شطة فاسدة وتحررت المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المصنع.

من جانبه، أكد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن حملات مراقبة الأغذية على المنشآت الغذائية تأتي لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، وضمان وصول منتج غذائي سليم وآمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

ضبط أغذية فى حملة تفتيشية على مصنع مخللات بالشرقية

ضبط أغذية فى حملة تفتيشية على مصنع مخللات بالشرقية

ضبط أغذية فى حملة تفتيشية على مصنع مخللات بالشرقية

ضبط أغذية فى حملة تفتيشية على مصنع مخللات بالشرقية