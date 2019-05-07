"الآثار" تفتح المتاحف للمصريين والأجانب فى يوم المتاحف العالمى.. مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار احتفالات وزارة الآثار بيوم المتاحف العالم، والذى يوافق يوم 18 مايو الحالى من كل عام، تستقبل جميع المتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة فى جمهورية مصر العربية فى ذلك اليوم، زوارها من المصريين والعرب والأجانب المقيمين فى مصر بالمجان. Advertisements

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