داود لمعي يتنصل من «استري نفسك» عن «حشمة المسيحيات»

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صفحات القمص داود لمعي: ليس له علاقة بحملة «استري نفسك في الكنيسة».. وكاهن المنيا يتراجع عن حملة «بنات الملك متلبسش غير لبس ملوك» ويحذف الصورة من حسابه على فيسبوك

بعد انتقادات موسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لفيديو القمص داود لمعي راعي كنيسة مار مرقس مصر الجديدة، منذ أسبوع الذي تحدث فيه عن «ملابس النساء» خلال العيد، والتقاط القس غبريال محب الخيط من المنيا أطراف الخيط من لمعي وتدشينه مبادرة بعنوان «بنات الملك ميلبسوش غير لبس ملوك»، وانتشار حملة دعم للقمص والواعظ الشهير بعنوان «استري نفسك في الكنيسة خلي الناس تعرف تصلي»، وبعد أن علقت كنيسة مار مرقس منشور بالزي الممنوع في الكنيسة، كان التراجع عن كل هذه المواقف هو السائد بل والتنكر منها.

رغم أن كنيسة مار مرقس مصر الجديدة علقت منشوار بعد فيديو القمص داود لمعي الذي تحدث فيه عن ملابس النساء والفتيات بالزي الممنوع في الكنيسة، إلا أن واحدة من صفحات الواعظ الشهير الذي تمتلئ أروقة الفيسبوك بتأملاته وكلماته، قد تنصلت من حملة «استري نفسك في الكنيسة خلي الناس تعرف تصلي.. دعما لمبادرة الاحتشام

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