انت الان تتابع الصحة: تنفيذ حملة «فيروس سي» لطلاب الجامعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

هالة زايد وزيرة الصحة

قالت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان، إن الوزارة ستنفذ على مدار الخمس سنوات المقبلة، بمبادرة للكشف عن "فيروس سي" لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، كما ستكون هناك مبادرة أخرى للكشف عن الأنيميا وسوء التغذية لـ12 مليون ونصف مليون طالب في المرحلة الابتدائية، كما سيكون هناك مبادرة ستبدأ من شهر يوليو المقبل للكشف المبكرة عن سرطان الثدي في إطار مبادرة صحة المرأة وستكون لأكثر من 37 سيدة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستشفيات يبلغ 560 مستشفى، وإن إنشاء أقل مستشفى يعمل بقوة 100 سرير يحتاج إلى ما يزيد عن 750 مليون جنيه.

ولفتت زايد إلى أن منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد تكلفت حتى الآن ما يقرب من 5 مليارات جنيه، على الرغم من أنها من المحافظات الصغيرة وعدد سكانها لا يتعدي مليون نسمة، كاشفة أن مبادرة 100 مليون صحة والكشف عن الأمراض السارية وغير السارية، تم تسجليها في التاريخ الإنساني، ومن خلال المنظمات الدولية على

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