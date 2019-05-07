شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يستعرض جهود منظومة النظافة والتجميل خلال 45 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض المستشار هاني عبدالجابر محافظ بني سويف الجهود والأعمال التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى منظومة النظافة العامة وأعمال التجميل والإنارة والتشجير لاستعادة المظهر الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافظة، وذلك في ضوء نتائج لجان المتابعة الميدانية، والجولات والزيارات لمتابعة تنفيذ هذه الأعمال والتي شملت كافة مراكز ومدن المحافظة.

أشارالمحافظ إلى أن أجهزة المحافظة والوحدات المحلية ومشروعات النظافة واصلت خلال الفترة الماضية أداءها القوي في ملف النظافة والتجميل لتحقيق تغير ملموس في هذا القطاع الحيوي، حيث تم رفع 58 ألف و458 طن قمامة بنطاق الوحدات المحلية لمراكز والمدن السبع، وذلك في الفترة من 15 مارس 2019 وحتى 30 أبريل الماضي، ليصل اجمالي ماتم رفعه وجمعه من القمامة والمخلفات خلال 7 أشهر( بداية من سبتمبر 2018 وحتى أول مايو 2019 ) إلى أكثر من 252 ألف طن تقريباً

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وتضمنت هذه الجهود رفع مخلفات وقمامة من مداخل القرى، وأماكن تجمعات القمامة من مختلف الشوارع الرئيسية والجانبية والميادين العامة والحيوية بالمدن، والمخلفات الصلبة في بعض المناطق والأراضي الفضاء ونواتج تطهير الترع، بالإضافة إلى إزالة 85 من الإعلانات التالفة وغير المرخصة بمدينة بني سويف، وتنوعت ما بين (إعلان ثابت على حديد ،لافتة من القماش والبلاستيك ،إعلان صغير مربوط بالاسلاك).

وقد شهدت تلك الفترة (45يوما) تكثيفا لأعمال التطهير من خلال مديرية ري بني سويف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية السبع ،حيث تم تطهير 80 ترعة وفرع ترعة وتحويلة على مستوى المراكز السبع بأطوال تصل لأكثر 258 كم، حيث يتم رفع مخلفات التطهير أولا بأول بحيث لا تتراكم على جوانب الترع والمصارف التي تم تطهيرها، وذلك تنفيذا لتوجيهات المحافظ.

كما تم صيانة 12800 عامود إنارة، وتركيب عدد 3100 كشاف إنارة وتركيب 90 عامود كهرباء جديد، وتغيير 13.5 كم موصولات جهد منخفض بدلا من موصلات متهالكة بالقرى بتكلفة 213300 جنيه ،وتركيب عدد 4 كشك بالمحول بتكلفة 1800000 جنيه ،وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من خلال أعمال مد خدمة إنارة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى المدن والقرى.

ولفت المحافظ إلى أن التحسن الواضح والملموس في ملف النظافة العامة كان من أحد عوامله الرئيسة توفير الاعتمادات المطلوبة، سواء في مجال الدعم بمعدات جديدة أو صيانة ورفع كفاءة المعدات الحالية للقيام بدورها على النحو المطلوب، مشيرا إلى أن المحافظة «خلال الفترة المذكورة فقط» تسلمت 21 معدة جديدة لدعم منظومة النظافة على مستوى المراكز والمدن، حيث تم توريد عدد 3 سيارة كسح لمراكز بنى سويف وببا وسمسطا بمبلغ مليون و485 ألف جنيه، وتم توريد 15 سيارة قلاب 4 طن وتوزيعها على مراكز المدن، وتم توريد 15 حاوية و3 قاطرة لمركز الفشن، بالإضافة إلى عمل عمرات جسيمة لمعدات نظافة بمراكز«الواسطى، إهناسيا ،سمسطا والفشن».