شكرا لقرائتكم خبر عن توريد 27 ألفا و416 طن قمح للشون والصوامع في سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إنه تم حتى الآن توريد 27 ألف و416 طن من محصول القمح للشون والصوامع الحكومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، منذ بدء أعمال توريد المحصول في 15 أبريل الماضي، لافتا إلى تواصل عمليات توريد المحصول بإشراف من لجان مخصصة لمراقبة الشون والصوامع والهناجر الخاصة بتجميع القمح .

وأوضح المحافظ، في تصريح، الثلاثاء، أن اللجنة المشكلة بالمحافظة لمتابعة عمليات توريد محصول القمح تنعقد بصورة مستمرة لمواجهة أي مشكلة تعيق عمليات التوريد من المزارعين، مؤكدا أن عملية توريد القمح والإستلام من الموردين تسير بشكل منتظم، ولا توجد أي معوقات أو مشاكل تعترض المزارعين عند توريدهم الأقماح للصوامع والشون المخصصة لذلك.

وشدد المحافظ على جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة عملية توريد المزارعين للأقماح بنطاق كل وحدة محلية، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين، وتسهيل عملية التوريد، وضبط أي شخص بحوزته أي كميات من القمح غير مرخص له بحملها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وذلك ضمانا لعدم التلاعب في عمليات توريد القمح، مناشدا المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض، حيث أن الدولة لم تدخر جهدا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.