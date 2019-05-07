شكرا لقرائتكم خبر عن رضا عبد العال يتعرض للإغماء خلال «رامز في الشلال» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهار رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي السابق ومنتخب مصر، بعد خروج الفنان رامز جلال عليه في شخصية غوريلا في برنامج المقالب «رامز في الشلال».

واشتبك رضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، مع أحد أفراد برنامج رامز في الشلال، بعد قيام الأخير بضربه على وجهه بداعى إفاقته من إغمائه.

رعب #رضا_عبد_العال من غوريلا #رامز_في_الشلال .. اعمل نفسك ميت#رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/TalD087irA