شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: الجهر بالمعاصي إعلان حرب على الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن الجهر بالمعاصي والذنوب، يعتبر إعلان حرب مع الله، مشيرًا إلى أن الوقوع في المصائب يأتى من هنا.

وأضاف «الجندي»، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الثلاثاء: «مينفغش تزنى وتعمل سيديهات أو ترقصى قدام الناس، أو إرهابي أو حرامى، وتعلن الفاحشة هنا تتدخل السماء وتحصل العقوبة والسخط وقلة البركة».