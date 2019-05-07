شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة تغذية: العرقسوس يسبب نزيفا في المخ.. والمشروبات السريعة «جريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة مروة شعير، خبير التغذية، إن وجبة السحور لا بد أن تحتوي على أكبر قدر من الألياف للحفاظ على نسبة الماء في الجسم.

وأضافت شعير خلال لقائها مع الإعلامية دينا رامز، في برنامج «ست ستات»، على قناة صدى البلد: «بلاش حلويات في وجبة السحور، وخاصة الحلاوة الطحينية، وكذلك تناول الشاي خطأ»، متابعا: «نركز على البلح والكانتلوب، والخضار والبطيخ، والبروتين مثل الفول»

وحذّرت خبير التغذية من تناول العصائر الجاهزة سريعة التحضير، لأنها أكبر جريمة ترتكبها الأم في حق أبنائها، متابعة: «العرقسوس خطير على مرضى الضغط، وقد يتسبب في عمل نزيف المخ».