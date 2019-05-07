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شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين: الاعتداء على زملائنا في «صدى البلد» ومقر عملهم لن يمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابع مجلس نقابة الصحفيين بقلق بالغ وانزعاج شديد منذ فجر الثلاثاء، وقائع الاعتداء على مقر بوابة "صدى البلد" الإخبارية، وإصابة 3 زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.
وبحسب بيان، حضر محامي النقابة مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، كما تواجد الزميلان هشام يونس ومحمود كامل، عضوا مجلس النقابة مع زملائهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي، وتواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم.
وأعلن مجلس النقابة تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، وأكد أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.
وشدد مجلس النقابة على أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.
وأوضح المجلس أنه سوف يعلن عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.
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