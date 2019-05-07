شكرا لقرائتكم خبر عن أنور قرقاش: أزمة الدوحة طالت والإمارات لم تسع لرفع القضايا بالمحاكم الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية، أن الإمارات لم تسع إلى رفع القضايا فى المنظمات والمحاكم الدولية، لكن للأسف هذا ما قامت به قطر فى تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، مشددًا على أنه كان من الأجدى بالدوحة مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب.

وقال قرقاش: "لم تسع الإمارات إلى رفع القضايا فى المنظمات والمحاكم الدولية، للأسف هذا ما قامت به قطر فى تحركاتها اليائسة لفك أزمتها، واليوم نشهد تفكيك هذا التوجه بتكاليفه السياسية والمالية الباهظة، هى استراتيجية مكانك سر، وكان الأجدى بقطر مراجعة سياسة دعم التطرف والإرهاب".





وأضاف قرقاش: "اليوم شهدت محكمة العدل الدولية مرافعة متميزة للفريق القانونى لدولة الإمارات فندوا فيها الإدعاءات القطرية، وبرز بشكل مهم حجب الأمن القطرى للموقع الإلكترونى الذى يستخدمه المواطن القطرى للحصول على إذن دخول للإمارات، توجه قطر القانونى يتفكك ويرتد على الدوحة.





وتابع قرقاش: "أزمة الدوحة طالت وأنهكتها وقوّضت سيادتها وأحد الأسباب هو فقدان الجرأة والشجاعة اللازمة للمراجعة والتراجع عن سياسات أضرت بقطر وجيرانها، وأما اللجوء للإعلام والأخبار الكاذبة والتحرك الدبلوماسى والمسار القانونى فهو منطق العاجز المتكابر، وهذه رسالة لاهاى".