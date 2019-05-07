شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: وصول طائرتين مصريتين تحملان مساعدات طبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء، طائرتان مصريتان تحملان مساعدات طبية مقدمة من مصر للسودان، تشمل 70 صنفا من الأدوية، يرافقها مساعد وزير الصحة الدكتور محمد مجدي حبيب .

وذكر إعلام المجلس العسكري الانتقالي السوداني ، في بيان صحفي، أنه كان في استقبالها بمطار الخرطوم وكيل وزارة الصحة الاتحادي بالسودان الدكتور سليمان عبد الجبار، بحضور سفير مصر بالخرطوم حسام عيسى.

وأكد السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى- وفقا للبيان- وقوف مصر مع السودان واستعدادها لتقديم الدعم والمساندة متى ما استدعت الظروف ذلك.

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بدوره، قال مساعد وزير الصحة محمد مجدي حبيب ، إن الدعم الطبي الذي تقدمه مصر بأنه حق للشعب السودان على شقيقه المصري وليست منحة، معربا عن أمله بأن يتجاوز السودان هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه وهو أكثر قوة .

من جهته، أعرب وكيل وزارة الصحة السوداني، عن تقدير السودان حكومة وشعبا للدعم الطبي الذي قدمته الحكومه المصرية، منوها بأن ذلك يؤكد متانة وأزلية علاقات البلدين في كافة المجالات .

وأكد أن الدعم يعتبر دفعا قويا للسودان في هذه المرحلة، ويؤكد أن للسودان أشقاء يقفون معه عند أزماته.