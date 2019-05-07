تعرف على موعد السحور وساعات الصيام فى ثالث أيام شهر رمضان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” موعد السحور فى اليوم الثالث من شهر رمضان المبارك، وذلك فى محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت. Advertisements ويصل عدد ساعات الصوم فى اليوم الثالث من أيام شهر رمضان المعظم، لحوالى 15 ساعة و 25 دقيقة، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:37 مساءً، وحددت الإمساكية وقت السحور 1:11 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون فى 3:10 صباحا، وصلاة الفجر فى 3:30.

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