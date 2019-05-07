الأزهر الشَّريف يُطلق 3 برامج دينية اجتماعية في شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

يشارك الأزهر الشريف للعام الرابع على التوالي، بثلاثة برامج دينية اجتماعية توضح مفاهيم العقيدة، وأسرار كلمات القرآن الكريم، وتحصن الكيان الأسري، وتوجِّه رسائل لتصحيح المفاهيم المغلوطة ونشر القيم الدينية، وتسلط الضوء على بعض لطائف الله الخفيّة، وذلك لتعزيز الروحانيات في شهر رمضان المبارك، وتوعية العقول للمساعدة في بناء مجتمعٍ واعٍ بمقومات الإسلام وأركانه.

وأوضح بيان صحفي للأزهر، اليوم الثلاثاء، أن في مقدمة هذه البرامج فى رمضان برنامج حديث (شيخ الأزهر)، لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشَّريف، والذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان المبارك على التليفزيون المصري، ويناقش عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وحقوق المرأة في القرآن الكريم، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري وتحصين الأسرة كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.

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كما يواصل الأزهر الشَّريف، تقديم برامج أزهرية دينية لشباب ودعاة الأزهر، بلغةٍ حوارية دينية بسيطة، فمن هذه البرامج، برنامج (لطائف) للشيخ أحمد المالكي، وهو برنامج ديني توعوي، ويعتمد على استخراج اللطائف الربانية والنبوية والفوائد التربوية، من خلال النظر والتدبر في كتاب الله وسنة الرسول الكريم والسيرة النبوية، وتغليب جانب الرحمة واللطف في كل ما يحدث للبشر، ويُعرِّف الناس بنعم الله المنزلة عليهم صباح مساء، وحسناته المتواترة في السر والجهر.

فيما يتناول برنامج (كلمات الله) للشيخ تامر مطر، والذي يذاع يوميًّا تفسير وتوضيح أسرار وأنوار الأدعية والكلمات القرآنية وأسماء الله الحسنى، وكيفية التوكل على الله والصبر واليقين لمواجهة فتن الدين والدنيا، ورد كيد الشياطين وحفظ العباد وحمايتهم.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشَّريف التي تسعى إلى توظيف كافة وسائل الاتصال الحديثة؛ لتحقيق قدر أكبر من التواصل الفعال في جميع أنحاء العالم.​