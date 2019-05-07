خاص| ماذا قال شريف مدكور لجمهوره قبل دخول غرفة العمليات؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عمارة:

تصوير- إسلام فاروق:

فيديو- أسماء يسري:

وّجه الإعلامي شريف مدكور رسالة لجمهوره ومتابعيه، قبل إجراءه عملية جراحية لاستئصال ورم في القولون، مساء أمس الاثنين.

وأعلن مدكور أبريل الماضي، عن إصابته بورم في القولون، مؤكدًا تحديه للمرض، بعودته لتقديم حلقات برنامجه "4 شارع شريف" داخل استديوهات قناة "الحياة" الفضائية بمدينة الإنتاج الإعلامي.​

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وقال مدكور في تصريحات خاصة لمصراوي، إنه "شاكر على دعم ودعاء" جمهوره له، متابعًا: "شكرًا إن في ناس افتكروني في الحرم والكعبة، ولما عرفت المرض كان وقت عيد القيامة، وكان في كمية مسيحيين كلموني وقالولي ولعنالك شمعة في الكنيسة ودعينا لك".

وأكمل مدكور: "الممثلة هيدي كرم بعتتلي أن في حد بلغها إنه عملي عمرة، كمية غير طبيعي، وأنا مش عايز في حياتي أكتر من كدة، وبحمد ربنا إني شُفت الحب ده، وإني صاحي وبتنفس وواعي وشايفه، لأن في ناس كتيرة بتشوف الحب ده، وبيفتكروها بعد ما بيتوفوا، وأنا محظوظ إني وأنا عايش وبتنفس إن ربنا وراني الحب ده".

ولقى الإعلامي شريف مدكور تضامنًا واسعًا، كما تلقى الكثير من رسائل الدعم من قبل الإعلاميين والفنانين، بعد إعلان إصابته بالمرض.