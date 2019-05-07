مصر | في ثاني أيام الشهر المبارك.. تفاصيل ضبط 28 طن سوبيا غير صالحة للاستهلاك بالهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ثاني أيام الشهر المبارك.. تفاصيل ضبط 28 طن سوبيا غير صالحة للاستهلاك بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات اللواء مصطفى البكري مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة، عن قيام صاحب مصنع غير مرخص بتجميع وتعبئة السوبيا، المنتهية الصلاحية والغير صالحة للاستهلاك البشري، وإعادة بيعها للمواطنين مستغلا إقبالهم على شرائها خلال شهر رمضان المبارك.

وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه، ومصادرة المضبوطات المتواجدة داخل المصنع ملكه، وبإعداد مأمورية مكونة من ضباط وأفراد الإدارة بالتنسيق مع مفتشي التموين والصحة، ومداهمة المصنع المشار إليه، وضبط داخله 28 طن سوبيا فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشرين وتم التحفظ على المضبوطات، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

إحباط ترويج 110 طن مكعبات مرقة دجاج فاسدة بأبو النمرس

داهم رجال مباحث التموين بقطاع أمن الجيزة مصنع غير مرخص لإنتاج مرقة دجاج، وتعبئة خل الطعام وضبط داخله أطنان فاسدة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

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وردت معلومات للواء مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة بأن مالك مصنع غير مرخص بمركز أبو النمرس يقوم بتعبئة مكعبات مرقة الدجاج من خامات ومستلزمات إنتاج رديئة مجهولة المصدر في عبوات مشابهة لعلامة تجارية شهيرة "ماجي".

وتوصلت التحريات إلى أن مالك المصنع يقوم بتعبئة الخل في زجاجات مستخدما علامات تجارية مسجلة بالمخالفة للقانون فضلا عن كون المنتج غير صالح للاستهلاك.

بالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتهم متلبسا، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة تم مداهمة المصنع بحملة بالتنسيق مع مفتشي التموين والأغذية.

أمكن ضبط المدير المسؤول وبحوزته 475 ألف مكعب مرقة دجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وكميات كبيرة من زجاجا الخل معدة للبيع، وبلغ إجمالي المضبوطات 110 أطنان مرقة دجاج وخل فاسدة وتم التحفظ عليها تمهيدا لإعدامها بواسطة الأجهزة المختصصة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

