مصر | اللحظات الأولى لاقتحام "السبكي" و11 بودي جارد موقع صدى البلد (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللحظات الأولى لاقتحام "السبكي" و11 بودي جارد موقع صدى البلد (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقتحم المنتج أحمد السبكي و11 بودي جارد، موقع صدى البلد والاعتداء على الصحفيين والعاملين بالموقع.

وسجلت كاميرات المراقبة الخاصة بالموقع، لحظة اقتحام مقر الموقع وإتلاف محتويات الموقع.

وهدد السبكي، الصحفيين والعاملين بالموقع واعتدى عليهم وأتلف ممتلكات الموقع وعدد من المكاتب وأجهزة الكمبيوتر.

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وبدأت نيابة الدقي تحقيقات موسعة في واقعة اقتحام أحمد السبكي المنتج السينمائي و11 بودي جارد لـ موقع صدي البلد والتعدي على الصحفيين والضرب وتهشيم مكاتب الموقع واحتجاز رئيس التحرير أحمد صبري رئيس التحرير والزملاء بالموقع بينهم إسلام مقلد وأحمد سالم وأتلفوا محتوياته.

وأشارت التحقيقات والتحريات الأولية، إلى أن السبكي اقتحم مقر الموقع بشارع عبد المنعم رياض بالبطل أحمد عبد العزيز وبرفقته 11 بودي جارد وقاموا بتحطيم مكتب أحمد صبري رئيس التحرير ما أسفر عن تلفيات كبرى في الموقع، كما تعدى السبكي ومعاونيه على إسلام مقلد المحرر بقسم الحوادث وأحمد سالم رئيس قسم أصل الحكاية ما أدى لإصابتهما بعدة إصابات مختلفة.

واستمعت النيابة لأقوال رئيس التحرير والصحفيين المجني عليهم واتهموا السبكي والبلطجية بالتعدي بالضرب وإحداث تلفيات بالموقع، ومازالت التحقيقات مستمرة.

وكان الصحفيون والعاملون بموقع صدى البلد حرروا محضرا ضد السبكي، لاقتحامه مقر الموقع وإتلاف محتوياته، وتهديد وترويع الصحفيين والعاملين بالموقع وبصحبته عدد من الأشخاص.